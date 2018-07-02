Сергей Собянин подал документы в Мосизбирком

Как и пять лет назад, он идет на выборы самовыдвиженцем. За две недели волонтеры избирательного штаба Собянина собрали в поддержку своего кандидата в полтора раза больше подписей, чем необходимо для регистрации. А тысячи предложений и вопросов от москвичей, которые ежедневно получает штаб действующего мэра, войдут в его программу.

Почти 40 тысяч вместо необходимых 36 тысяч подписей уже проверены волонтерами штаба, подшиты и упакованы. На самом деле за две недели было собрано гораздо больше, но в Мосизбирком отправится лишь нужное количество с небольшим запасом на случай брака или ошибки. Всего — 17 коробок.

"Один из самых ответственных моментов. То, что мы своим трудом собирали в поддержку Сергея Семеновича Собянина, мы также с трепетом и любовью везем", — рассказывает волонтер.

Доставить листы доверили тем, кто эти подписи и собирал. Почетный круг по центральным улицам и встреча с самим кандидатом, а дальше — по Тверской. С остановками для селфи — ну куда без этого! Как и без эмоциональных разговоров о вчерашней сенсационной победе сборной России по футболу.

"Серьезное напряжение у всех, кто был на стадионе, я думаю, у всех россиян, которые болели за нашу команду", — говорит Собянин.

Вместе с подписями волонтеры собирали наказы и предложения от москвичей. На них будет построена вся предвыборная программа.

"Спасибо, спасибо волонтерам, которые собрали такое количество подписей. Спасибо москвичам, которые отдали свой голос в мою поддержку. Это очень важно и ответственно, теперь главное — не подвести их, учесть те предложения и запросы, которые они высказали во время сбора подписей", — сказал мэр Москвы.

Помимо москвичей поддержку в виде своих подписей должны были выразить муниципальные депутаты. И буквально сразу сотрудники Мосизбиркома приступили к проверке всех документов.

"Мы должны просчитать, внимательно проверить все документы. Вы видите, что это большой объем. Здесь и подписные листы, и документы, подтверждающие прохождение муниципального фильтра", — говорит член Московской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Для проверки создана специальная комиссия. Все займет не больше 10 дней.