Медведев пробился во второй круг Уимблдона после победы над Чоричем

На английских кортах продолжается третий турнир сезона серии "Большого шлема" – Уимблдон. В первый день соревнования на травяном покрытии россиянин Даниил Медведев выбил из борьбы 20-го сеянного на турнире хорвата Борну Чорича.

Россиянину тяжело дался первый сет, который он выиграл со счетом 7:6 (8:6), однако во втором и третьем сете он уже не испытал проблем и взял верх со счетом 6:2, 6:2. Для этого Медведеву потребовалось провести на корте 2 часа и 2 минуты. Во втором круге Медведев встретится с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом.

Не удалось одержать победы двум другим представителям России –Михаилу Южному и Евгению Донскому. Южный проиграл еще одному хорвату – Иво Карловичу. Матч закончился со счетом 6:4, 5:7, 6:7 (7:9), 3:6. Донской же проиграл немцу Филиппу Кольшрайберу – 2:6, 4:6, 5:7.