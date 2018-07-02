Ошибка или хитрый ход? Молодинскому полю снова грозит застройка

Общественные слушания по поводу нового генплана подмосковного поселка Молоди закончились скандалом. Жители обнаружили несоответствие между картой и сопроводительными документами. Участок, который значился как сельхозземли, по бумагам получил статус промышленного назначения. Это значит, что исторические поля, где состоялось сражение русского войска с ханской ордой, можно застраивать. Что это — ошибка или кто-то пытается завладеть землями?

Поселок Молоди по-прежнему держит оборону. Местные жители уверены, что место легендарной битвы хотят застроить.

— На самом деле сейчас тоже нельзя потерять эти поля! Уничтожить эти поля очень легко, восстановить уже невозможно будет!

В прошлом году коммерсанты заняли поле — собирались строить завод. После сюжетов в программе "Вести" следователи начали проверку. Рабочие уехали, технику забрали. Но на днях жителей поселка неожиданно позвали на общественные слушания и предложили утвердить новый генплан.

Молодинское поле на карте почти незаметно — его пометили желтым цветом как землю сельхозназначения. Люди потребовали показать им приложение к карте — и оказалось, что там эта земля обозначена уже как промзона.

"Нас умышленно вводят в заблуждение, полагая, что люди размякли, люди перестали бороться за свои права, люди забыли эту историю!" — говорит Кирилл Рогов.

А судя по документам, на трехстах гектарах они разрешают построить склад и предприятия.

— Очень четко написано, что планируются очистные сооружения, строительство. Очень все сделано хитро!

На Молодинском поле регулярно устраивают реконструкции битвы, которая спасла Русь от завоевания османами. В XVI веке хан Девлет-Гирей решил захватить Москву, и оттуда готовился двигаться на запад.

"Битва при Молодях — это была одна из самых выдающихся побед русского оружия, которое вполне можно ставить на одну доску и с Куликовской битвой, и с Бородинским сражением", — говорит историк Евгений Спицын.

Здесь давно просят устроить музей под открытым небом, и местные власти согласились придать полю статус памятника. Но выдвинули условие — найти артефакты. Археологи подписали контракт, но как раз перед общественными слушаниями экспедицию сократили до одного человека.

— Денег они не получили.

"Сделать огромную территорию и найти границы за мой личный счет — конечно, возможно! Для этого нужно продать московскую квартиру, дачу! Что еще можно продать?" — говорит руководитель экспедиции Михаил Гоняный.

Жители поселка поддержать генплан отказались — потребовали переделать.