"Арсенал" купил Сократиса у дортмундской "Боруссии"

Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с греческим защитником Сократисом Папастатопулосом, который ранее выступал в дортмундской "Боруссии". Детали сделки между клубами не сообщаются.

Впрочем, по информации Чемпионат.Com грек поставил подпись под долгосрочным контрактом с "канонирами". Он будет выступать в лондонском клубе под пятым номером. Сумма перехода также не упоминается, однако согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В составе "Боруссии" Сократис за пять лет выступлений стал обладателем трех трофеев: двух Суперкубков Германии и одного национального кубка.