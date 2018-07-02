Сенцов может быть включен в список обмена заключенными

Олег Сенцов может войти в список обмена осужденными россиянами и украинцами. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

"Я думаю, Сенцов может попасть в список. Тема его обмена не раз поднималась украинской стороной, его фамилия по-прежнему актуальна", — сказал Кондратьев РИА Новости.

Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала фамилии россиян, которых Украина готова обменять на своих граждан, осужденных в России. Киев рассматривает обмен по формуле 23 на 23.

Между тем ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова говорила, что способ, предлагаемый украинской стороной, невыполним: речь идет о лицах с двойным гражданством – Украины и РФ, поэтому для начала нужно решать вопрос об их статусе.

В 2015 году Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за подготовку терактов в Крыму. На Украине его называют известным режиссером и политическим заключенным. Однако ранее на конференции ОБСЕ участник АТО заявил, что именно он привез сверток со взрывчаткой Сенцову, который собирался устроить теракт.