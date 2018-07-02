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Футбол-2018 36 минут назад
Как болели за сборную: трио в кокошниках покорило Интернет
Вся Россия 2 июля проснулась с ощущением праздника. Российская футбольная сборная смогла сделать то, что считалось совершенно невозможным. Команда пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. И как пробилась — победив самих испанцев. За напряженным матчем следила вся страна, включая президента. Владимир Путин не смог приехать на стадион, но смотрел игру от начала и до конца. Он дважды звонил главному тренеру Станиславу Черчесову. Первый раз, чтобы пожелать успеха, а второй — сразу после матча, чтобы с этим успехом поздравить. Глава государства назвал победу впечатляющей и отметил, что тактика команды дала свои результаты. С успехом футболистов президента поздравил король Испании: он лично следил за игрой в "Лужниках".
Утро красит нежным светом стены древней Москвы. Не засыпала сегодня до самого рассвета вся Россия. Сотни тысяч человек в 4 утра по московскому времени продолжают отмечать победу российской сборной.
- Почему вы не спите?
- Россия выиграла! Россия — чемпион!
Бесконечная благодарность футболистам, которая как только и где только не проявлялась!
- Это вы что делаете?
- За Россию!!! – отжимаются молодые люди. — Им было тяжело и нам будет тяжело!
- Давай, давай!
- Сколько раз уже?
- Около сорока! Будем отжиматься до финала!
- Россия, Россия! – скандируют прохожие на улицах и водят хороводы.
Всю ночь открыта и Красная площадь. Здесь в самом сердце России вся Россия празднует победу. И не только Россия, судя по всему.
По Манежной площади летает футбольной мяч. Дома остаться невозможно, молодой человек недавно подвернул ногу.
"Я пошел на костылях, но друзья сказали, что далеко я не дойду, и принесли тележку", — рассказывает пострадавший о своем желании и стремлении быть в центре событий.
- Акинфеев! Акинфеев! – кричали болельщики.
Машины носились по улицам, отчаянно сигналя.
- Как можно дома сидеть? – вышли люди на улицы.
- А кто лучший игрок?
- Россия!
- Это победа всей страны, России!
- Мы в четвертьфинале!
- Я все видела, ребята, спасибо за все! – благодарит футболистов пожилая дама.
- Спасибо, парни! – солидарна с ней молодежь.
Гудит Тверская.
- Россия, Дзюба! – раздается из окна проезжающего автомобиля.
- Победа наша была, просто молодцы, ура" Просто огонь!
Тверская улица — главная улица Москвы. Нет ни одной машины без российских флагов. Все полосы движения, все автомобили — с российскими флагами. Вся Москва ночью на улицах. В момент победы во многих городах России была уже ночь, но районы, кварталы буквально ходили ходуном.
В новосибирских квартирах люди целовали и даже перекрещивали свои телевизоры. Алла Пугачева и Максим Галкин у себя дома подпрыгивали, самолеты на высоте сотрясали взрывы эмоций.
Балерины Большого театра следили за трансляций по смартфонам, Мариинский театр, "Современник" — сдержанные театралы, узнав о победе, превратились в хор болельщиков.
Поселок Джубга в Краснодарском крае попытались переименовать в Дзюбгу. В момент пенальти замер вообще весь мир. Ликовали в Молдавии, на Украине.
Судьбоносные секунды – Акинфеев отбивает мяч с пенальти. Дачники, сначала застывшие у радиоприемников, не видели, как красиво Акинфеев отбил решающий мяч ногой, но по-своему красиво начали прыгать по огородам.
- Молодцы, молодцы!
Команду сразу же поздравил Путин, в раздевалку к игрокам пришел Медведев.
"Конечно, мы там все за сердца держались, — подчеркивает Медведев. — Но молодцы, ребята, колоссальная победа. Ура! Россия!"
Здесь и Виталий Мутко, который иронизирует над собой и своим знанием английского языка.
- See tomorrow. Нет, не так. No see you soon.
Про английский язык Виталия Леонтьевича Мутко в последние годы так много говорили, но теперь явно придется говорить и про другое тоже. Ведь российский спорт в целом и российская футбольная сборная не стали такими сами по себе. Оценивать результаты работы и меньше обращать внимания на эмоции предлагал Путин во время своей недавней "Прямой линии", когда президента спросили про Мутко.
"За годы его работы в качестве министра спорта, а затем и вице-премьера немало сделано в этой сфере. Достаточно посмотреть, чего и сколько построено в сфере спорта и физической культуры. Стадионы. Сейчас завершено строительство к чемпионату мира по футболу. В значительной степени это Мутко делал", — подчеркнул президент России Владимир Путин.
По инициативе Мутко сборная была серьезно переформатирована, он же предложил на пост главного тренера Станислава Черчесова. Новая сборная подарила России праздник, какого в современной истории у нее еще не было.
Оказывается, предыдущие две недели Никольская улица только разминалась. Это сейчас она показала все, на что способна, именно сейчас мы видим ее настоящее лицо: Россия, Россия!
Леденцы с изображением всей сборной идут нарасхват.
- Кого лучше всех берут?
- Сегодня это Игорь Акинфеев, конечно!
Записать интервью до конца оказалось невозможно. В какой-то момент 85 килограммового корреспондента телеканала "Россия" неожиданно начали подбрасывать вверх. И поделать с этим было ничего невозможно.
- На каком телеканале всегда побеждают?
- На "России", конечно, на "России 1" всегда побеждаем мы!
А еще все обсуждают, конечно, такие кадры: когда нервы были у всех на пределе, камеры вдруг показали троих болельщиков в кокошниках, которые ели сосиски. Они вмиг стали мировыми звездами. В интернете — творческий шквал. А Дмитрий Гнатюк, его супруга Инна и племянник Юрий рассказывают:
"Мы столько сил отдали тому, так болели за сборную в основное время, что нам необходимо просто было подкрепиться".
"У мексиканцев сомбреро всегда выделяются. Бразильцы — безумные прически. И мы решили тоже пойти от головы!" – поясняет Дмитрий Гнатюк.
17-летний англичанин Тео болел вместе с отцом в петербургском баре. Высыпал на улицу вместе со всем городом и выучил твердое "Р" в слове "Россия".
"Рассия, Рассия! – скандирует он. — Спасибо, спасибо!"
Гость из США восхищен происходящим в Москве.
"Улица наэлектризована! У меня никогда не было таких впечатлений! Россия — отличное место, русские люди — удивительные!" – восхищается приехавший на футбольный чемпионат американец.
- Вам не на работу ли завтра?
- Нет, я — мама в декрете.
- А вам завтра на работе?
- Нет, нам завтра в Сочи!
- Ребята чудо сделали, они красавцы, молодцы!
Поздним вечером в московском метро обычно всегда тишина. Но только не тогда, когда выигрывает Россия: в московском метро час пик круглосуточный. Час пик в центре Москвы ночью 2 июля так и не завершился.
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