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Футбол-2018 36 минут назад

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2 июля 201821:14 Павел Зарубин

Как болели за сборную: трио в кокошниках покорило Интернет

Вся Россия 2 июля проснулась с ощущением праздника. Российская футбольная сборная смогла сделать то, что считалось совершенно невозможным. Команда пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. И как пробилась — победив самих испанцев. За напряженным матчем следила вся страна, включая президента. Владимир Путин не смог приехать на стадион, но смотрел игру от начала и до конца. Он дважды звонил главному тренеру Станиславу Черчесову. Первый раз, чтобы пожелать успеха, а второй — сразу после матча, чтобы с этим успехом поздравить. Глава государства назвал победу впечатляющей и отметил, что тактика команды дала свои результаты. С успехом футболистов президента поздравил король Испании: он лично следил за игрой в "Лужниках".

Утро красит нежным светом стены древней Москвы. Не засыпала сегодня до самого рассвета вся Россия. Сотни тысяч человек в 4 утра по московскому времени продолжают отмечать победу российской сборной.

- Почему вы не спите?

- Россия выиграла! Россия — чемпион!

Бесконечная благодарность футболистам, которая как только и где только не проявлялась!

- Это вы что делаете?

- За Россию!!! – отжимаются молодые люди. — Им было тяжело и нам будет тяжело!

- Давай, давай!

- Сколько раз уже?

- Около сорока! Будем отжиматься до финала!

- Россия, Россия! – скандируют прохожие на улицах и водят хороводы.

Всю ночь открыта и Красная площадь. Здесь в самом сердце России вся Россия празднует победу. И не только Россия, судя по всему.

По Манежной площади летает футбольной мяч. Дома остаться невозможно, молодой человек недавно подвернул ногу.

"Я пошел на костылях, но друзья сказали, что далеко я не дойду, и принесли тележку", — рассказывает пострадавший о своем желании и стремлении быть в центре событий.

- Акинфеев! Акинфеев! – кричали болельщики.

Машины носились по улицам, отчаянно сигналя.

- Как можно дома сидеть? – вышли люди на улицы.

- А кто лучший игрок?

- Россия!

- Это победа всей страны, России!

- Мы в четвертьфинале!

- Я все видела, ребята, спасибо за все! – благодарит футболистов пожилая дама.

- Спасибо, парни! – солидарна с ней молодежь.

Гудит Тверская.

- Россия, Дзюба! – раздается из окна проезжающего автомобиля.

- Победа наша была, просто молодцы, ура" Просто огонь!

Тверская улица — главная улица Москвы. Нет ни одной машины без российских флагов. Все полосы движения, все автомобили — с российскими флагами. Вся Москва ночью на улицах. В момент победы во многих городах России была уже ночь, но районы, кварталы буквально ходили ходуном.

В новосибирских квартирах люди целовали и даже перекрещивали свои телевизоры. Алла Пугачева и Максим Галкин у себя дома подпрыгивали, самолеты на высоте сотрясали взрывы эмоций.

Балерины Большого театра следили за трансляций по смартфонам, Мариинский театр, "Современник" — сдержанные театралы, узнав о победе, превратились в хор болельщиков.

Поселок Джубга в Краснодарском крае попытались переименовать в Дзюбгу. В момент пенальти замер вообще весь мир. Ликовали в Молдавии, на Украине.

Судьбоносные секунды – Акинфеев отбивает мяч с пенальти. Дачники, сначала застывшие у радиоприемников, не видели, как красиво Акинфеев отбил решающий мяч ногой, но по-своему красиво начали прыгать по огородам.

- Молодцы, молодцы!

Команду сразу же поздравил Путин, в раздевалку к игрокам пришел Медведев.

"Конечно, мы там все за сердца держались, — подчеркивает Медведев. — Но молодцы, ребята, колоссальная победа. Ура! Россия!"

Здесь и Виталий Мутко, который иронизирует над собой и своим знанием английского языка.

- See tomorrow. Нет, не так. No see you soon.

Про английский язык Виталия Леонтьевича Мутко в последние годы так много говорили, но теперь явно придется говорить и про другое тоже. Ведь российский спорт в целом и российская футбольная сборная не стали такими сами по себе. Оценивать результаты работы и меньше обращать внимания на эмоции предлагал Путин во время своей недавней "Прямой линии", когда президента спросили про Мутко.

"За годы его работы в качестве министра спорта, а затем и вице-премьера немало сделано в этой сфере. Достаточно посмотреть, чего и сколько построено в сфере спорта и физической культуры. Стадионы. Сейчас завершено строительство к чемпионату мира по футболу. В значительной степени это Мутко делал", — подчеркнул президент России Владимир Путин.

По инициативе Мутко сборная была серьезно переформатирована, он же предложил на пост главного тренера Станислава Черчесова. Новая сборная подарила России праздник, какого в современной истории у нее еще не было.

Оказывается, предыдущие две недели Никольская улица только разминалась. Это сейчас она показала все, на что способна, именно сейчас мы видим ее настоящее лицо: Россия, Россия!

Леденцы с изображением всей сборной идут нарасхват.

- Кого лучше всех берут?

- Сегодня это Игорь Акинфеев, конечно!

Записать интервью до конца оказалось невозможно. В какой-то момент 85 килограммового корреспондента телеканала "Россия" неожиданно начали подбрасывать вверх. И поделать с этим было ничего невозможно.

- На каком телеканале всегда побеждают?

- На "России", конечно, на "России 1" всегда побеждаем мы!

А еще все обсуждают, конечно, такие кадры: когда нервы были у всех на пределе, камеры вдруг показали троих болельщиков в кокошниках, которые ели сосиски. Они вмиг стали мировыми звездами. В интернете — творческий шквал. А Дмитрий Гнатюк, его супруга Инна и племянник Юрий рассказывают:

"Мы столько сил отдали тому, так болели за сборную в основное время, что нам необходимо просто было подкрепиться".

"У мексиканцев сомбреро всегда выделяются. Бразильцы — безумные прически. И мы решили тоже пойти от головы!" – поясняет Дмитрий Гнатюк.

17-летний англичанин Тео болел вместе с отцом в петербургском баре. Высыпал на улицу вместе со всем городом и выучил твердое "Р" в слове "Россия".
"Рассия, Рассия! – скандирует он. — Спасибо, спасибо!"

Гость из США восхищен происходящим в Москве.

"Улица наэлектризована! У меня никогда не было таких впечатлений! Россия — отличное место, русские люди — удивительные!" – восхищается приехавший на футбольный чемпионат американец.

- Вам не на работу ли завтра?

- Нет, я — мама в декрете.

- А вам завтра на работе?

- Нет, нам завтра в Сочи!

- Ребята чудо сделали, они красавцы, молодцы!

Поздним вечером в московском метро обычно всегда тишина. Но только не тогда, когда выигрывает Россия: в московском метро час пик круглосуточный. Час пик в центре Москвы ночью 2 июля так и не завершился.

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