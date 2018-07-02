Президент пообещал поддержку городам Сибири

Владимир Путин распорядился ускорить развитие сибирских аэропортов — прежде всего, тех, что расположены в Новосибирске, Омске, Красноярске, Иркутске и Кемерове. Об этом президент сообщил на встрече с исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Разговор состоялся в Ново-Огареве. Глава региона представил стратегию развития области до 2030 года.

Знаменитый новосибирский академгородок привлекает все больше не только ученых, но и инвесторов. В местном технопарке уже обосновались многие инновационные компании. Уникальный научный центр появился посреди реликтовой сибирской тайги в конце 50-х: десятки НИИ, один из лучших вузов страны, где сейчас в центре внимания не просто перспективные — прорывные — разработки.

Будущее самого академгородка Владимир Путин обсудил с временно исполняющем обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. "Необходимо вместе с правительством уделить необходимое внимание развитию академгородка, — убежден президент. — Здесь есть определенные наработки, планы, которые мы вместе с Академией наук, вместе с правительством еще в феврале сформулировали".

"Мы сегодня усиленно работаем над пунктами по разработке плана мероприятий по развитию Сибирского научного центра и Сибирского отделения Российской академии наук совместно с правительством Российской Федерации, аппаратом полпредства и Академией наук, — докладывает и.о. губернатора. — Сроки определены до 30 сентября".

Но Новосибирская область сильна не только научным потенциалом. Аэропорт Толмачево — один из крупнейших в стране. Перспективный транспортный хаб, где удобно делать пересадку и тем, кто летит в Москву из самых разных регионов Сибири, и тем, кто отправляется в страны юго-восточной Азии.

"Хорошо развивается у нас воздушный транспорт, — отмечает Андрей Травников. — Аэропорт Толмачево по итогам 2017 года поставил рекорд: было перевезено более пяти миллионов пассажиров, это самый крупный хаб за Уралом. И самое важное — у оператора аэропорта, у компании "Новапорт", серьезные планы по увеличению пропускной способности в ближайшие годы — до 9-10 миллионов в год пассажиров они планируют перевозить".

"Вам нужно отдельно проработать этот вопрос с Минтрансом, имея в виду весь "куст" сибирский: Новосибирск, Омск, Красноярск, Кемерово, Иркутск, — считает Владимир Путин. — Все это нужно вместе с Минтрансом отработать: какую роль будет выполнять каждый из этих аэропортов, как будут распределяться потоки — и пассажирские, и грузовые".

Постепенно в Новосибирской области меняются к лучшему и дороги. К 2024 году 85 % автомагистралей будут соответствовать самым современным требованиям. "Мы проект транспортной стратегии всем своим коллегам презентовали для того, чтобы попросить их высказать свое мнение — как повлияют наши стратегические идеи на их планы развития", — рассказал Андрей Травников.

"Эти идеи пора реализовывать, — говорит на это президент. — Поэтому нужно к этим бумагам "ноги приделать", как у нас по-простому говорят. Нужно прямо сейчас начать практическую конкретную работу в правительстве".

Развивается в Новосибирске и спортивная инфраструктура. Через пять лет в городе пройдет международный чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Сейчас идет проектирование новой ледовой арены. Причем появится не только стадион, а фактически новый микрорайон, с парками, общественными зонами, жильем, транспортными развязками и станцией метро.