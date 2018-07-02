Циклон обесточил пять районов Ивановской области

Пять районов Ивановской области остались без света из-за непогоды. Без света остался 401 частный дом, 1312 человек, из них 222 ребенка. В результате прохождения циклона повалено 26 деревьев по Ивановской области. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, нарушено электроснабжения в Тейковском, Шуйском, Ивановском, Родниковском и Заволжском районах. К проведению аварийных работ привлечены 37 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек и пять единиц техники. Ведутся восстановительные работы.