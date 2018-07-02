В каждый период жизни люди способны постоянно посещать не более 25 мест

Команда ученых из Британии, Дании и Швеции провела исследование, в ходе которого выяснила, что в каждый период жизни человек способен регулярно посещать не более 25 мест. Такой вывод был сделан после изучения привычек 40 тысяч жителей разных стран, сообщает Nature.

"Все мы постоянно балансируем между ленью и любопытством. С одной стороны, нам хочется узнавать и посещать новые места, с другой, мы не хотим отказываться от старых", — отмечают исследователи.

К примеру, у всех у нас есть любимые бары, рестораны или парикмахерские. При этом за раз мы можем держать в голове только 25 мест. Как только в этом списке появляется новое место, ходить в одно из старых мы, как правило, перестаем.

Список любимых мест может радикально измениться, главным образом, лишь тогда, когда человек переезжает в другой город или страну.