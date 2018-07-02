Бен Стиллер стал послом доброй воли ООН

Представители управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев присвоили американскому комику Бену Стиллеру звание посла доброй воли. Такое решение руководство организации приняло после того, как актер встретился в Гватемале с беженцами из Центральной Америки, сообщает UNHCR.

Беженцы рассказали Стилеру о том, что были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы насилия со стороны преступников, которые терроризировали местное населения.

Бен Стилер говорит, что горд ощущать себя в новом статусе. Он собирается помогать беженцам искать защиту и новое жилье.

"В настоящий момент более 68 миллионов человек вынужденно не могут вернуться домой. Мир никогда так остро не нуждался в помощи всех нас, как сейчас", — добавил актер.