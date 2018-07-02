Тема:
Российский Крым 1 час назад
Google исправился: Крымский мост на картах получит корректное отображение
И нашим, и вашим. По такому принципу решил обозначить Крымский мост на своих картах Google. Со стороны Тамани мост был обозначен на картах по-русски — "Крымский мост", а со стороны Крыма в украинском написании – "Кримьский мiст".
Попытка провалилась. "Мы знаем о некорректном обозначении Крымского моста на Google Maps, — приводит РИА Новости заявление поисковика. — Наши команды работают над исправлением".
Ранее компания Google долго отказывалась признавать наличие моста через Керченский пролив. Ситуацию с обозначением Крымского моста по-украински на Google Maps смешной назвал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Смешная ситуация. Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении: позитивная динамика уже есть, пациент признал существование моста, но пока еще продолжает считать Крым украинским. Будем лечить дальше, — написал Сергей Аксенов на своей страничке в Facebook. — Таким странным образом уважаемая компания пытается совместить реальность с "генеральной линией партии".
При этом глава Крыма посочувствовал сотрудникам Google: "сложно, наверное, стоять враскорячку между двумя российскими берегами".
15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России. При этом мост был построен на полгода раньше плана. Правда, по мосту пока открыто только движение пассажирских автобусов и легковых машин. Движение грузовиков пока запрещено до октября.
Сейчас продолжается строительство железнодорожной части моста, который проходит параллельно автомобильному.
Крымский мост — самый протяженный в России. Длина мостового перехода с Керченского полуострова Крыма до Таманского полуострова составляет 19 километров.
Крым вернулся в Россию в 2014 году по итогам двух референдумов. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. При этом были соблюдены все требования международного права и Устава ООН.
"Вопрос Крыма закрыт окончательно", — подчеркнул президент Россиb Владимир Путин.
Киевское руководство, пришедшее к власти на Украине в результате Майдана в феврале 2014 года, проведенный референдум в Крыму не признает.
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