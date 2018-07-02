Стрельба в Торонто после убийства рэпера: есть пострадавшие

Стрельба на улице у центра Торонто. Огонь открыли четверо неизвестных, которые с места происшествия скрылись. Четыре человека ранены, состояние одного из пострадавших оценивается как очень тяжелое.

Полиция разыскивает стрелявших, сообщает ТАСС. 30 июня в центре Торонто были убиты двое мужчин и ранена женщина. Одним из погибших оказался рэпер Smoke Dawg. 21-летний музыкант скончался в больнице, куда был доставлен с места происшествия. Медики не смогли сохранить жизнь раненного в Энтертейнмент Дистрикт на пересечении улиц Куин и Питер музыканта.