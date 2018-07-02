Открыт важнейший для иммунитета ген возрастом 500 миллионов лет

Представители Австралийского национального научного агентства открыли едва ли не самый важный ген для человеческого иммунитета. Несмотря на то, что геном человека был расшифрован в 2003 году, до сих пор существуют гены, о которых ученым известно крайне мало, сообщает JBC.

Новый ген получил название C6orf106 (или сокращенно С6). Он вовлечен в синтез небольших сигнальных белков (циткоинов), которые проявляют противовирусную активность и регулируют работу иммунной системы.

Рабочее название гена отражает лишь его местоположение в геноме, поэтому ученые предлагают всем желающим предложить свои варианты для наименования гена. Свои варианты можно присылать на электронный ящик cameron.stewart@siro.au.

Одна из авторов проекта Ребекка Амброуз говорит, что новый ген прошел путь от простых организмов до человека.

"Его функция крайне важна. Удивительно, что нам удалось узнать о существовании С6 только сейчас", — отметила Амброуз.