Трамп пообещал ВТО ответные меры за "плохое обращение"

Президент США Дональд Трамп пригрозил Всемирной торговой организации ответными действиями за "плохое обращение" с США.

Как сообщает РИА Новости, американский лидер заявил журналистам, что ВТО обращалась в США плохо на протяжении ряда лет.

"Надеюсь, что они изменят свое поведение. Если они не будут обращаться с нами как следует, мы кое-что сделаем", — пообещал он.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет вывести США из ВТО. По информации издания Axios, он неоднократно заявлял высокопоставленным чиновникам из своей администрации, что не понимает, почему США состоят в ВТО, и что, по его мнению, организация была создана другими странами, чтобы мешать Соединенным Штатам.

Позже министр финансов Соединенных Штатов Стив Мнучин опроверг эту информацию. "Это явное преувеличение", — сказал он.