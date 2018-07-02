В матче сборных Бельгии и Японии пока 0:0

В Ростове-на-Дону проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Японии. Первый тайм завершился с тем же счетом, что и начался – 0:0.

Дебют встречи остался за японцами. На четвертой минуте Синдзи Кагава пробил с линии штрафной, мяч пролетел рядом со штангой. Бельгийцы постепенно выровняли игру, а в середине тайма выдали ударную пятиминутку. У ворот Эйдзи Кавасимы возникло несколько острых опасных моментов. Но только один удар пришелся в створ ворот, Кавасима не без труда отбил мяч.

Не сумев забить мяч, бельгийцы несколько успокоились и едва не получили гол в свои ворота. Такаси Инуи пробил головой, но на месте был Тибо Куртуа. "Красные дьяволы" снова пошли в атаку большими силами. Был у них выгодный момент, но невысокий Юто Нагатомо выиграл борьбу в воздухе у высокого Тома Менье.

Перед самым перерывом едва не подвел бельгийцев Куртуа. Вратарь неудачно принял мяч после удара Юи Осако. К счастью для сборной Бельгии Тибо успел исправить свою ошибку и не позволил мячу пересечь линию ворот. Бельгийцы ответили сильным ударом Дриса Мертенса, с которым справился Кавасимо. Первый тайм завершился со счетом 0:0.