Дети провели 10 дней в пещере: первые видеокадры

Появились первые видеокадры детей, пропаавших в одной из пещер Таиланда. До школьников спустя девять суток смогли добраться спасатели. Губернатор провинции сообщил, что все 13 человек, включая тренера, найдены живыми. Журналисты со ссылкой на спасателей сообщают, что дети сильно истощены и не могут самостоятельно передвигаться.

Такими улыбками, вздохами облегчения и овациями губернатора еще не встречали. Девять дней тревожного ожидания – ради слов, прозвучавших в прямом эфире тайских телеканалов: "Дайверы военно-морских сил добрались до той части пещеры, куда направлялась группа. Она оказалась затоплена. Дайверы обнаружили свободную от воды площадку только в 400 метрах, где и были школьники и тренер. Наши младшие братья в безопасности".

За поисками школьников и их наставника весь мир с замиранием следил с 23 июня. Тогда сотрудники горного парка возле входа в пещеру нашли велосипеды, мотоцикл и спортивный инвентарь. Позвонили в местный футбольный клуб – там подтвердили: вещи их юниоров. После тренировки в пещеру Тхам Луанг отправились 12 детей (самому младшему — 11 лет, старшему – 16). Вместе с ними – тренер.



План был простым: зайти в пещеру, добраться до одной из дальних камер с ровным песчаным полом и вернуться обратно. Прогулка, привычная для местных школьников. Если бы не ливни, которые затопили парк, вода перекрыла выход. На протяжении следующих дней погода играла против школьников.



"Если ливни продолжатся, уровень воды будет и дальше подниматься. Это просто не позволит дайверам попасть в пещеру и спасти пропавших, — говорил дайвер-спасатель Чао Уарит. — Дождь мешает и тем спасателям, что ищут иные выходы из системы пещер. Первоочередная задача – как можно скорее откачать воду их пещер".

Воду, впрочем, попытались взять в союзники – в пещеру сбросили коробы с едой, питьевой водой, мобильными, фонариками, свечами и зажигалками, в надежде, что течение донесет груз до пропавших. Возле пещеры разбили настоящий военный лагерь – боевые пловцы США и первоклассные дайверы из Британии сменяли друг друга, тайские и австралийские спасатели едва успевали переводить дыхание, врачи почти 10 суток – в полной готовности. Всего – более тысячи военных и сотни волонтеров со всей страны и из-за рубежа.

Вдоль пути к пещере — десятки баллонов с кислородом. И родственники мальчиков, от которых психологам приходится отгонять журналистов, как только появляются новости о выживших. Спасатели, между тем, решают, как вывести детей. Для пострадавших подготовили акваланги с масками, однако возвращать их по шестикилометровой затопленной пещере рискованно: в некоторых частях сильное течение, есть и слишком узкие проходы. К тому же самим детям для такого путешествия необходимо набраться сил.

Еще один вариант — эвакуировать школьников через потолок пещеры. Для этого спасателям необходимо расширить естественный проем глубиной в 200 метров. Военные уже приступили к работам.