ЕС построит лагеря для беженцев на их родине

Политика европейцев по отношению к нежелательным мигрантам упёрлась в позицию главы МВД Германии Хорста Зеехофера.

Понравится ли тому последние договорённости, достигнутые лидерами ЕС на последнем саммите, или он всё же осуществит свои угрозы, не знают пока даже в Берлине.

У Зеехофера два варианта действий. Он либо уйдёт со всех постов в отставку, чем неминуемо вызовет политический кризис и возможно распад правящей коалиции, либо, оставаясь на своём посту, закроет границы Германии для беженцев, прибывающих туда из других европейских стран.

И тот и другой варианты не устраивают Ангелу Меркель. Чтобы удержать контроль над правительством внутри страны она жертвует позициями на европейской политической арене.

Саммит в Брюсселе не добавил единства во взгляды европейцев на то, как решать проблему мигрантов. Единственно, в чём, кажется, сошлись европейские лидеры – это нежелание видеть всё новых мигрантов на своей территории, о какой бы стране ни шла речь.

В Брюсселе договорились выделить средства и строить лагеря для тех, кто пытается проникнуть в Европу в поисках лучшей жизни, на территории тех стран, откуда плывут беженцы.

Германия также согласовала с 14 странами ЕС механизм возврата им тех беженцев, которые должны были оставаться в южных странах, но стремятся в самую обеспеченную Германию.

Фактически, Германия пытается выстроить двойную линию обороны. Тех, кого будут и впредь перехватывать в море, постараются вернуть назад. Остальных Германия постарается удерживать хотя бы за своими границами.

Но проблема не только в политической несогласованности или отсутствии законодательных рычагов, способных дать инструмент миграционным службам для остановки потока беженцев.

Миграционный кризис стал таковым сразу, как только из гуманитарной плоскости перешёл в коммерческую. Доставка беженцев из перенаселённых бедных стран Африки в Европу – это отлаженный и высокодоходный бизнес.

Нелегальные доходы извлекаются на всех этапах пути мигрантов. Начинается всё с продажи мест на перегруженных лодках, пересекающих море, а завершается поборами организованных преступных группировок, участвующих в перераспределении средств, выделяемых беженцам из бюджетов принимающих европейских стран.