Светлана Кузнецова завершила выступление на Уимблдоне

Российская теннисистка Светлана Кузнецова завершила борьбу на стартовавшем в Лондоне Уимблдонском теннисном турнире. Кузнецова проиграла первом круге чешке Барбаре Стрыцовой.

Светлана Кузнецова была близка к победе в первой партии, когда вела 6:5. Но на тай-брейке победу одержала Стрыцова 8:6. Второй сет тоже был упорным, но и он завершился в пользу Барбары 7:5. Стрыцова выиграла в двух партиях и сыграет во втором круге с украинкой Лесей Царенко. Матч продолжался 1 час 57 минут.

Светлана Кузнецова дважды побеждала в турнирах серии Большого шлема. В 2004 году она выиграла Открытый чемпионат США, в 2009 году — Открытый чемпионат Франции. Нынешний Уимблдон – 15 в карьере Кузнецовой. Лучший результат Светланы – выход в четвертьфинал.