Зеехофер и Меркель пришли к компромиссу в вопросе мигрантов

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер и канцлер ФРГ Ангела Меркель достигли компромисса в вопросе миграции. Речь идет о противостоянии нелегалам, уточнил Зеехофер.

Достигнутая договоренность между Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзом позволит Зеехоферу "продолжать руководство министерством".

Ранее министр пригрозил Меркель, что если соглашения по проблеме миграции не будет, он уйдет в отставку, напоминает ТАСС. Если бы Зеехофер осуществил свою угрозу, он толкнул бы Германию к политическому кризису.

Ранее в Брюсселе на саммите лидеров Евросоюза была предпринята попытка решить проблему мигрантов. На саммите было решено, что страны ЕС будут размещать мигрантов на своей территории добровольно, при этом Турции будет выделено 3 миллиарда на содержание нелегалов. Кроме того, беженцев будут фильтровать в специально созданных за границами ЕС центрах.