Тема:

Ситуация вокруг КНДР 19 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
2 июля 201823:35

Госсекретарь США встретится с лидером КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео вылетает 5 июля в КНДР, где встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Тема переговоров – ядерное разоружение Корейского полуострова.

По словам американского пресс-секретаря, переговоры продолжают развиваться, и на них наблюдается прогресс, передает ТАСС.

12 июня по итогам переговоров в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, в котором Пхеньян объявил о готовности пойти на полное ядерное разоружение Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

Сроки не были обговорены; стороны согласились с тем, что они должны быть определены в ходе последующих переговоров. Трамп поручил возглавлять эти переговоры Помпео.

Ранее Джон Болтон, советник президента США по нацбезопасности, который сопровождал Дональда Трампа на саммите с Ким Чен Ыном в Сингапуре, заявил американской прессе, что Северной Корее для ликвидации ядерной программы достаточно одного года.

Однако, по мнению ведущего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Евгения Кима, завершить процесс денуклеаризации за год невозможно. По его словам, Болтон, который еще в 1994 году "похоронил" рамочное соглашение между США и КНДР, сейчас обозначил заведомо нереальный срок, чтобы потом иметь возможность сказать об упущенных времени и возможностях по вине Северной Кореи.

Ранее по теме

Сейчас

19:10

Пропавшие в пещере школьники найдены живыми

18:50

Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал чемпионата мира

18:01

В Москве завершилось выдвижение кандидатов в мэры

17:10

Умер бывший глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

15:32

Мужчина, захвативший заложницу в московском магазине, арестован

14:35

Экипаж МКС захватил Dragon

13:48

Киев назвал осужденных россиян, которых готов обменять

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Как болели за сборную: трио в кокошниках покорило Интернет

Как болели за сборную: трио в кокошниках покорило Интернет

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 3 июля

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Швеция - Швейцария
20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Колумбия - Англия

6 июля

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Уругвай - Франция
20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Бразилия - Бельгия
Все трансляции
Дети провели 10 дней в пещере: первые видеокадры

Дети провели 10 дней в пещере: первые видеокадры

1 час назад
Госсекретарь США встретится с лидером КНДР

Госсекретарь США встретится с лидером КНДР

23 минуты назад
Бельгийцы отыграли два мяча и победили сборную Японии

Бельгийцы отыграли два мяча и победили сборную Японии

1 час назад
Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 2 июля. Прямая трансляция

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 2 июля. Прямая трансляция

53 минуты назад
Google исправился: Крымский мост на картах получит корректное отображение

Google исправился: Крымский мост на картах получит корректное отображение

1 час назад
Банк России утроил вложения в юани

Банк России утроил вложения в юани

9 часов назад
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

28.06.2018 13:20
Трамп пообещал ВТО ответные меры за "плохое обращение"

Трамп пообещал ВТО ответные меры за "плохое обращение"

2 часа назад
Эстония: "Северный поток - 2" создается, чтобы воздействовать на европейскую политику

Эстония: "Северный поток - 2" создается, чтобы воздействовать на европейскую политику

12 часов назад
Российские пранкеры позвонили главе СБУ от имени Бабченко

Российские пранкеры позвонили главе СБУ от имени Бабченко

10 часов назад
11 стран, в которые не стоит ехать летом

11 стран, в которые не стоит ехать летом

11 часов назад
Российские полки и дивизии получили "иностранные" названия

Российские полки и дивизии получили "иностранные" названия

11 часов назад
Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали песню для "России"

Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" записали песню для "России"

29.06.2018 11:05
Помогите спасти пальчики маленькому Теме

Помогите спасти пальчики маленькому Теме

29.06.2018 08:22
Германия на распутье: быть во главе или частью ЕС?

Германия на распутье: быть во главе или частью ЕС?

29 минут назад
Стрельба в Торонто после убийства рэпера: есть пострадавшие

Стрельба в Торонто после убийства рэпера: есть пострадавшие

2 часа назад
Уимблдон. Анна Блинкова прошла китаянку Ван Яфань

Уимблдон. Анна Блинкова прошла китаянку Ван Яфань

3 часа назад
Сенцов может быть включен в список обмена заключенными

Сенцов может быть включен в список обмена заключенными

3 часа назад
Ошибка или хитрый ход? Молодинскому полю снова грозит застройка

Ошибка или хитрый ход? Молодинскому полю снова грозит застройка

4 часа назад
В портах Мальты заблокированы спасающие мигрантов суда

В портах Мальты заблокированы спасающие мигрантов суда

4 часа назад
Сергей Собянин подал документы в Мосизбирком

Сергей Собянин подал документы в Мосизбирком

4 часа назад
Посольство РФ: Лондон игнорирует запросы по делам Глушкова и Скрипаль

Посольство РФ: Лондон игнорирует запросы по делам Глушкова и Скрипаль

4 часа назад
Телефонные разговоры Кержаковых: всплыли новые пугающие подробности

Телефонные разговоры Кержаковых: всплыли новые пугающие подробности

4 часа назад
Голы Неймара и Фирмино помогли Бразилии обыграть Мексику

Голы Неймара и Фирмино помогли Бразилии обыграть Мексику

5 часов назад
В системе "Платон" зарегистрирован миллионный грузовик

В системе "Платон" зарегистрирован миллионный грузовик

5 часов назад
Сборная России готовится к Хорватии без Жиркова

Сборная России готовится к Хорватии без Жиркова

5 часов назад
В Иванове выпал крупный град. Видео

В Иванове выпал крупный град. Видео

5 часов назад
Гудков отказался делиться подписями

Гудков отказался делиться подписями

6 часов назад
Умер бывший глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

Умер бывший глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

6 часов назад
Центробанк напророчил победный сейв Акинфеева на 100-рублевой купюре

Центробанк напророчил победный сейв Акинфеева на 100-рублевой купюре

7 часов назад
Состоятельные люди не такие щедрые, как бедные

Состоятельные люди не такие щедрые, как бедные

7 часов назад
Ушли на футбол: ЧМ обрушил спрос на квартиры в Москве

Ушли на футбол: ЧМ обрушил спрос на квартиры в Москве

7 часов назад
В России начали продавать телефон из "Матрицы"

В России начали продавать телефон из "Матрицы"

8 часов назад
Мужчина, захвативший заложницу в московском магазине, арестован

Мужчина, захвативший заложницу в московском магазине, арестован

8 часов назад
Ия Нинидзе носила траур три года

Ия Нинидзе носила траур три года

8 часов назад
В Петербурге умерла артистка театра Музкомедии Ольга Лозовая

В Петербурге умерла артистка театра Музкомедии Ольга Лозовая

8 часов назад
В Канаде застрелен популярный рэпер

В Канаде застрелен популярный рэпер

9 часов назад
В Амстердаме туристам предлагают ночевать в портовом кране

В Амстердаме туристам предлагают ночевать в портовом кране

9 часов назад
Древний ген иммунитета поможет побороть диабет и рак

Древний ген иммунитета поможет побороть диабет и рак

10 часов назад
Керимов получил паспорт и вернулся в Россию

Керимов получил паспорт и вернулся в Россию

10 часов назад
Как бесплатно отдохнуть в Тунисе

Как бесплатно отдохнуть в Тунисе

10 часов назад
Песков: Путин и Трамп не будут говорить о Крыме

Песков: Путин и Трамп не будут говорить о Крыме

10 часов назад
Стали известны подробности обновления Kia Sportage для России

Стали известны подробности обновления Kia Sportage для России

10 часов назад
РФС заработает 16 млн долларов после выхода России в четвертьфинал чемпионата мира

РФС заработает 16 млн долларов после выхода России в четвертьфинал чемпионата мира

11 часов назад
Новые дорожные знаки остались без работы

Новые дорожные знаки остались без работы

12 часов назад
Россия продлила ограничения украинского транзита

Россия продлила ограничения украинского транзита

12 часов назад
40 мультфильмов, которые учат проигрывать

40 мультфильмов, которые учат проигрывать

12 часов назад
О росте и силе человека можно судить по его грозному рёву

О росте и силе человека можно судить по его грозному рёву

13 часов назад
Инструкция: как правильно есть вредную еду

Инструкция: как правильно есть вредную еду

14 часов назад
Роскачество поделилось результатами второго этапа проверки пива

Роскачество поделилось результатами второго этапа проверки пива

15 часов назад