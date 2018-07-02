Госсекретарь США встретится с лидером КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео вылетает 5 июля в КНДР, где встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Тема переговоров – ядерное разоружение Корейского полуострова.

По словам американского пресс-секретаря, переговоры продолжают развиваться, и на них наблюдается прогресс, передает ТАСС.

12 июня по итогам переговоров в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, в котором Пхеньян объявил о готовности пойти на полное ядерное разоружение Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

Сроки не были обговорены; стороны согласились с тем, что они должны быть определены в ходе последующих переговоров. Трамп поручил возглавлять эти переговоры Помпео.

Ранее Джон Болтон, советник президента США по нацбезопасности, который сопровождал Дональда Трампа на саммите с Ким Чен Ыном в Сингапуре, заявил американской прессе, что Северной Корее для ликвидации ядерной программы достаточно одного года.

Однако, по мнению ведущего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Евгения Кима, завершить процесс денуклеаризации за год невозможно. По его словам, Болтон, который еще в 1994 году "похоронил" рамочное соглашение между США и КНДР, сейчас обозначил заведомо нереальный срок, чтобы потом иметь возможность сказать об упущенных времени и возможностях по вине Северной Кореи.