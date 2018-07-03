"Закон о согласии на секс": спасет ли он шведов от волны насилия?

В Швеции вступил в силу так называемый "закон о согласии на секс". Поможет ли он стране, в которой за прошлый год число подобных преступлений увеличилось на 10 процентов?

"Согласны ли вы на секс?" Таким вопросом шведы в соцсетях шутят над новым законом. И даже предлагают специальные бланки подобного официального согласия. А голландские активисты даже разработали специальное приложение для тех же целей.

Главные претензии всех противников – к довольно расплывчатой формулировке. Согласно ей, теперь любые половые отношения без выраженного согласия обоих партнеров могут считаться изнасилованием. Однако автор закона считает, что документ не несет никаких критических изменений. "Совершенно не требуется формально говорить "да", нажимать кнопку в приложении или делать что-то подобное, — говорит Анна Ханнел, судья, одна из создательниц закона. — Простое физическое участие уже является признаком согласия".

До введения этого закона, чтобы осудить за изнасилование, по шведским нормам нужны были доказательства насилия или угроз. В противном случае наказание было куда менее суровым. Однако за последние годы в стране произошло сразу несколько сексуальных скандалов. Началось все с громких историй с изнасилованиями, которые совершили мигранты.

А в этом году атмосферу в обществе подогрела международная акция #MeToo, в рамках которой люди, в том числе и знаменитости, рассказывали о случаях домогательств или изнасилований. Присоединились и шведы. Все эти скандалы приводили к акциям протеста в Швеции. И пресса считает, что правительство просто было вынуждено принять этот закон, чтобы как-то исправить ситуацию.

"Это историческая реформа. Мы полагаем, что секс должен быть добровольным, — заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен. — Мы заботимся о молодых женщинах, которые часто страдают от такого рода преступлений, а их дела редко доходят до суда, это неприемлемо".

Впрочем, даже сторонники закона все равно им недовольны. Они пишут в соцсетях, что при рассмотрении дел все упрется в недостаток доказательств. Юристы видят в нем еще и угрозу одному из базовых принципов права – презумпции невиновности.

"У подозреваемого начинают спрашивать: "Так, у вас была обязанность получить однозначное согласие, а где ваши доказательства что вы его получили?" – поясняет Григорий Красовский, адвокат. — Поэтому тут уже человек говорит: "Ну как, я считаю, что я согласие получил". А жертва говорит, что она вам согласия не давала. И мы ей доверяем, у нее хорошие характеристики с работы, высшее образование или еще лучше – докторская, кандидатская и так далее".

Интересно, что Швеция – не первая европейская страна, в которой действует подобный закон. Она стала пятой: в списке уже Бельгия, Германия, Ирландия и Великобритания. Однако помогает ли он – большой вопрос.

Так, недавно лондонская полиция отчиталась о том, что в городе за последний год на 20 процентов выросло количество изнасилований. И добавила, что не понимает причины.