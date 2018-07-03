Белый дом не собирается отменять санкции за Крым

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила на регулярном брифинге для журналистов, что администрация Трампа не станет отменять антироссийские санкции за Крым до тех пор, пока полуостров снова не станет украинским.

Сандерс отметила, что США не признают "попытку РФ аннексировать Крым", передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о признании Крыма российской территорией, выразился кратко: "Посмотрим".

16 июля в Хельсинки состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в повестку переговоров вопрос принадлежности Крыма не включен.