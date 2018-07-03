Инкассатора подозревают в похищении 10 миллионов рублей

Инкассатор одного из российских банков, по предварительным данным, скрылся с 10 миллионами рублей; в данный момент его ищет полиция.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел на северо-востоке Москвы​​​. Подозреваемый может при себе иметь табельное оружие.

Самое крупное ограбление инкассаторской машины, прогремевшее на всю страну, произошло в июне 2009 года. Тогда во время рабочего дня инкассатор Александр Шурман, угрожая коллегам оружием, потребовал остановить машину, запер охранников внутри, забрал мешки с деньгами, где было 250 миллионов рублей, и скрылся на подъехавшем автомобиле.

Грабителя искали пять дней. Шурмана обнаружил отряд СОБР в землянке на окраине леса. Сопротивления он не оказал и сам показал тайник с украденными деньгами. Еще часть средств изъяли у его посредников — жены, тестя и водителя.

Объясняя свой поступок, Александр Шурман рассказывал, что на ограбление его толкнула нехватка денег в семье и недовольство работодателем. Инкассатор пожаловался, что банк понизил ему зарплату и не обеспечивал элементарной безопасности в инкассаторском автомобиле.

Суд тогда назначил грабителю восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Шурмана выпустили осенью 2016 за полгода до окончания срока по УДО (условно-досрочное освобождение).