Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву 7 июля. Главный трофей заокеанского хоккея будет выставлен в фан-зоне на Воробьевых горах.

В субботу 7 июля, в день матча сборных России и Хорватии Кубок Стэнли будет выставлен в фан-зоне с 13 до 16 часов. Также Овечкин намерен привезти Кубок в хоккейную школу московского "Динамо", воспитанником которой он является.

Александр Овечкин в нынешнем сезоне выиграл Кубок Стэнли в составе "Вашингтон Кэпиталз". В финале команда Овечкина выиграла серию до четырех побед у новичка НХЛ "Вегас Голден Найтс" 4:1.