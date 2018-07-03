В штаб-квартире ЮНЕСКО откроется выставка памяти жертв Холокоста

Российская выставка памяти жертв Холокоста откроется в Совете Европы и штаб-квартире ЮНЕСКО. На выставке представлены более 80 уникальных документов и фотографий из архивов и музеев России, Германии, Швейцарии, Украины.

Историко-документальная выставка называется "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение", сообщает РИА Новости​​.

На стендах рассказывается обо всех гетто и лагерях, узники которых были освобождены Красной армией на оккупированных нацистами территориях СССР, Польши, Венгрии и Германии. Показаны судьбы освободителей и тех, кто были ими спасены, а также подвиг советских медиков, вылечивших большинство спасенных.

Ранее эта выставка была показана в обеих палатах российского парламента — Государственной думе РФ и Совете Федерации. При поддержке МИД России и министра иностранных дел Сергея Лаврова было принято решение о показе экспозиции за рубежом.