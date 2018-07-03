Завершены государственные испытания ракеты сверхбольшой дальности для "Триумфа"

На полигоне Капустин Яр завершены государственные испытания дальнобойной ракеты для зенитной системы С-400. Испытания признаны успешными. Соответствующий акт подписала межведомственная комиссия, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ракета сверхбольшой дальности 40Н6Е может быть принята на вооружение уже к концу лета 2018 года. Она может поражать цели на расстоянии 400 километров. Высота полета составляет 30 километров.