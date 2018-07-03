Сын Трампа с риском для здоровья бросился на помощь незнакомой женщине

Сын Дональда Трампа, Эрик, с риском для здоровья помог незнакомой женщине, потерявшей сознание возле одной из станций метро в Нью-Йорке. Инцидент произошел на 58-1 улице. Увидев, что женщина упала и находится без сознания, Эрик Трамп остановил свою машину и бросился на проезжую часть, так как увидел проезжающую рядом скорую помощь.

При этом его чуть не сбил велосипед, передает The Epoch Times. Эрику удалось привлечь внимание медиков и заставить скорую помощь остановиться. Женщина получила квалифицированную помощь. Рассказывая о случившемся, Эрик Трамп подчеркнул, что спасение женщины – заслуга врачей, ему же просто повезло оказаться вовремя в нужном месте.

Убедившись, что пострадавшая в безопасности, Эрик Трамп и его охранники покинули место происшествия.