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Отравление Скрипаля 2 минуты назад

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3 июля 201806:00

Дело Скрипалей: Лондон нашел двух подозреваемых и как всегда - highly likely

EPA

Британская газета Sun сообщила, что местная полиция добилась значительных успехов в деле поиска человека, который в марте совершил покушение на убийство бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлию.

Полиция и ее агентура потратили недели, охотясь за киллером, вооруженным нервно-паралитическим веществом "Новичок", и сейчас они убеждены, что достигли большого прорыва в этом области, передает "Интерфакс".

На Скрипалей якобы покушались два человека, которые "почти наверняка имеют тесные связи с Россией" и которые покинули Лондон через сутки после "попытки покушения, совершенного от имени Кремля".

Ранее диппредставительство России в Великобритании сообщило, что британские власти игнорируют любые запросы российского посольства о предоставлении правовой помощи по уголовным делам, связанным с убийством российского бизнесмена Николая Глушкова и покушением на жизнь российской гражданки Юлии Скрипаль.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества.

Позднее Лондон выступил с безапелляционным утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту (используя выражение highly likely — весьма вероятно), выслал российских дипломатов и уговорил сделать то же самое и другие страны. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет и предприняла ответные дипломатические меры.

Постоянные обвинения в адрес России, особенно со стороны британского главы МИД Бориса Джонсона, привели к тому, что газета The Guardian призвала его уйти в отставку из-за того, что он очень уж "переборщил с ложью".

МИД РФ заявил, что этот инцидент является "неприкрытым глумлением над международным правом и дипломатической этикой", основная его цель — дискредитация России.

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не исключил, что власти Великобритании сейчас намеренно уничтожают все улики, чтобы утаить истинные обстоятельства дела.

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