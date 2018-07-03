Киев готов обменять 23 россиян на украинцев, Вышинский - под вопросом

Стали известны имена 23 россиян, которых Киев готов обменять на украинцев, осужденных в России. Но в списке отсутствует имя руководителя агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Российская сторона призывает Киев включить журналиста в список; в Верховной раде заявили, что готовы рассмотреть этот вопрос. В свою очередь власти Украины рассчитывают, что Москва выдаст Олега Сенцова, который отбывает тюремный срок по обвинению в организации терактов на территории Крыма.