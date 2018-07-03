В вооруженных силах Украины грядет "декоммунизация"

Приказ о декоммунизации в армии подписан в генштабе вооруженных сил Украины. Об этом начальник штаба Виктор Муженко написал на странице в Facebook. О том, как изменится деятельность ВСУ после подписания, он не рассказал.

Так называемый "закон о декоммунизации", запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине несколько лет. Он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Был опубликован целый список имен, которые должны исчезнуть из географических названий, напоминает телеканал "Россия 24".