Гари Невилл: этот чемпионат мира - лучший из тех, что я видел

Бывший защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл дал высокую оценку проходящему в России чемпионату мира по футболу. Восьмикратный чемпион Англии и двукратный победитель Лиги чемпионов прибыл в нашу страну, чтобы поддержать свою команду.

"Этот турнир лучший из всех, какие я видел когда-либо. Россия проводит турнир на высоте. Приезжайте и получите удовольствие", — написал Гари Невилл на своей странице в социальной сети. Невиллу понравилось в России все – и организация турнира, и стадионы, и отношение людей.

Сборная Англии во вторник проведет матч 1/8 финала с командой Колумбии. Встреча пройдет на московском стадионе "Спартак" и начнется в 21.00.