Авария на ГРЭС: Россия и Грузия поставляют электроэнергию в лишенный света Азербайджан

На теплоэлектростанции в Азербайджане произошла авария. Часть Баку и еще несколько городов остались без света. Сейчас электричество в страну поставляют из России и Грузии.

В пресс-службе энергетической компании отметили, что подача электричества на стратегические объекты восстановлена в полном объеме, передает телеканал "Россия 24".

Авария произошла накануне поздно вечером из-за неполадок в системе охлаждения ТЭЦ. По одной из версий, причиной могла стать жаркая погода. Полностью восстановить энергоснабжение во всех пострадавших населенных пунктах планируют в течение нескольких часов.