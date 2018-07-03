3 июля 201807:49
Российские и корейские ученые изобрели уникальную звукопоглощающую пену
Уникальную пену для звукоизоляции — эффективную и дешевую в производстве – изобрела группа ученых из России и Южной Кореи.
Улучшенные акустические характеристики были получены за счёт обогащения обычной пены пористыми гранулами из наночастиц кремнезема и магнетита.
Новый материал способен снижать уровень шума на 100% больше стандартных аналогов, реагируя на звуковые волны не только высоких, но и низких частот. Такое снижение уровня шумопередачи (на 20-22 дБ) считается радикальным.
Проблема уровня шума актуальна как в крупных российских городах, так и в странах Восточной Азии, например, на линиях высокоскоростных железных дорог, сообщает РИА Новости.
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