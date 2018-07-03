В Гвиане радикал напал на полицейских с топором

В понедельник в городе Кайенна (административный центр Французской Гвианы) полицейские задержали в человека, напавшего на них с топором и кричавшего "Аллах акбар", передает ТАСС.

При задержании один из полицейских выстрелил злоумышленнику в зону паха, ранив его. Задержанный госпитализирован, медики оценивают его состояние как тяжелое. Ему проведена операция, угрозы его жизни нет.

По данным полиции, возбуждено уголовное дело, но не по статье о терроризме, так как нападавший не подозревается в принадлежности к радикальным группировкам.

Злоумышленник известен как хулиган и человек, совершивший целый ряд уголовных преступлений. В отношении него начато следствие по статье "попытка убийства представителя власти".

ЧП произошло в ходе полицейской операции по выселению людей из нелегального временного жилья. Жильцы сопротивлялись, в связи с чем полицейским пришлось применить оружие, стреляющее резиновыми пулями.