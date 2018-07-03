Украина хочет арестовать акции "Северного потока-1"

Украина хочет инициировать арест акций "Северного потока-1" в рамках взыскания с России долга по решению Стокгольмского арбитражного суда. Об этом заявила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева.

Она сообщила, что Украина уже обратилась к Европейской исполнительной службе относительно ареста активов.

"Считаю, что мы можем арестовать акции "Северного потока-1". Российская Федерация в лице "Газпрома" имеет 51%. От них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины", — уточнила Яковлева.

Как сообщает РИА Новости, она напомнила, что есть и другие исковые заявления Украины на сумму 8-10 миллиардов долларов. Яковлева считает, что как только будут арестованы акции "Северного потока-1" и начата процедура возмещения, Европа объединится, и тогда "Российской Федерации нечего будет делать".

Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" более 2 миллиардов долларов. Однако второе решение арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему 4,673 миллиарда долларов. Таким образом, получилось, что "Газпром" должен заплатить украинской компании 2,56 миллиарда.

"Газпром" в марте обжаловал это решение и потребовал полной отмены "транзитного" решения. 13 июня апелляционный суд шведского округа Свеа приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. Однако, несмотря на это, "Нафтогаз" пытается арестовать имущество "Газпрома" в Великобритании.