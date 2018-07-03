Лагеря для мигрантов: Меркель спасла правительство ценой своей репутации

Ангела Меркель и глава МВД Германии Хорст Зеехофер договорились по вопросу мигрантов. Спор этот едва не привел к развалу коалиции в правительстве.

Компромисс с Зеехофером по мигрантам спас правящую коалицию в Германии, но вот по репутации Ангелы Меркель он может нанести серьезный удар.

"Чтобы выжить, Меркель согласилась на лагеря для мигрантов". Отказалась от принципов, чтобы сохранить власть. Шквал критики обрушился на Ангелу Меркель после переговоров с главой МВД с Хорстом Зеехофером.

Либеральные СМИ критикуют компромисс, на который пришлось пойти канцлеру — согласиться на строительство транзитных центров для высылки нелегалов. Но выбора у Меркель, скорее всего, просто не было, считает The New York Times.

"Это был красочный разворот для лидера, которого считали сторонником стандартных либеральных ценностей и европейского порядка. Но этот лидер попал под сильное давление правых сил в ее собственной коалиции".

"Меркель остановила вражду в правительстве с помощью компромисса. Она спасла правительство от развала ценой своей репутации. Компромисс с Зеехофером был необходим, чтобы разрешить кризис во власти, который для Германии стал бы разрушительным", — пишет "Блумберг".

Это можно считать победой для Зеехофера и для консервативно настроенных сил в партии Меркель, так как они давно выступали за строительство транзитных центров для мигрантов.

По мнению Financial Times, победитель тут однозначно — Зеехофер и консервативно настроенные члены коалиции. Они давно предлагали ужесточить миграционное законодательство.

А британский политик, "отец" брексита, депутат Европарламента, экс-глава "Партии независимости" Найджел Фарадж назвал действия канцлера одной из самых серьезных политических ошибок в истории.

"Ангела Меркель должна заплатить за одну из самых серьезных ошибок в современной истории. Ей конец", — пишет он в своем Twitter.

"Cейчас в Германии правые силы, в первую очередь "Альтернатива для Германии" оказывают сильное давление на традиционных консерваторов. Я не знаю, сколько еще Меркель останется у власти, уйдет ли она в ближайшие пару недель, или нет — но я точно могу сказать, ее история затянулась", — утверждает Фарадж.

В самой Германии гадают — как же будут работать новые договоренности? И будут ли вообще? Вопросов пока больше, чем ответов. Это признают и сами участники переговоров.

"Мы лишь коснулись этой проблемы. Здесь до сих пор много вопросов, которые следует прояснить. Поэтому нам нужно время для окончательного решения", — заявили участники переговоров.

Для обслуживания центров потребуются дополнительные силы и, вероятно, база законов. Не говоря уж о времени, которое займет создание этой новой инфраструктуры. Впрочем, пока в Германии настроены оптимистично, ведь развал правительства отменяется.