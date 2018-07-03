Генштаб Украины о почетных названиях дивизий: Россия ворует чужую славу

Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко выразил опасения по поводу присвоения некоторым подразделениям российских воинских подразделений почетных наименований.

"Эта маркировка территории и озвучивания претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения", — написал он на своей страничке в Facebook.

По мнению Муженко, такие действия российских властей связаны с "мобилизацией пророссийских сил на территории Украины" и воровством "чужой истории и славы".

30 июня указами президента России Владимира Путин более десяти воинских формирований получили почетные наименования. В частности, 68-й танковый полк получил название гвардейский Житомирско-Берлинский, 6-й танковый полк стал гвардейским Львовским, а 163-й танковый полк — гвардейским Нежинским. Кроме того 90-я танковая дивизия получила наименование гвардейская Витебско-Новгородская, а 400-й самоходный артиллерийский полк стал Трансильванским.