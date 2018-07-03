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3 июля 201810:33 Юлия Воробьёва

На Земле в полтора раза больше рек, чем считалось

Новые данные помогут пересмотреть существующие климатические модели, модели сезонных природных явлений и общую классификацию природных объектов в различных регионах.
Фото cowins/pixabay.com.

Команда геологов и гидрологов из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл и Техасского университета A&M сообщила о результатах новой работы по изучению рек, их русел и речных протоков на поверхности нашей планеты. Результаты показали, что их глобальная площадь долгое время недооценивалась.

Специалисты поясняют, что реки и речные протоки играют значительную роль в процессах глобального потепления. Это один из основных источников выбросов парниковых газов и других летучих соединений в атмосферу. И растущее загрязнение речных вод лишь усугубляет положение.

"Поскольку мы пытаемся смягчить последствия климатических изменений, очень важно, чтобы мы чётко понимали, куда идёт выброс углерода, и это требует от нас точного количественного определения глобального углеродного цикла. Наш новый расчёт поможет оценить, сколько углекислого газа перемещается из рек и ручьёв в атмосферу каждый год", — поясняет ведущий автор работы Тамлин Павелски (Tamlin Pavelsky).

Совместно с географом Джорджем Алленом (George Allen) он проанализировал огромный массив спутниковых данных (58 миллионов измерений), полученных в рамках проекта NASA Landsat, а также наземных измерений. Учёные создали статистическую модель для определения того, какая часть земной поверхности покрыта реками и речными протоками. Затем все данные проверила "небольшая армия студентов", чтобы исключить возможные ошибки, рассказывает Аллен.

Итоговая цифра превышает предыдущие показатели на 44%: 773 тысячи квадратных километров.

При этом неизвестных ранее рек больше всего было обнаружено в Арктике. А вот площадь поверхности рек и протоков во многих развитых регионах мира оказалось намного меньше ожидаемой. Реки были более узкими и разреженными в наиболее заселённых и развитых странах. Вероятно, это связано с сельскохозяйственной деятельностью, осушением болот и строительством водоотводов, полагают авторы работы.

По их словам, предыдущие оценки общей площади поверхности рек и протоков Земли оказались не столь точны, поскольку в них не учитывалась фактическая морфология водоёмов – различные извилины и переплетения.

Что же касается климатических изменений, то, с учётом новых данных, получается, что ранее эксперты недооценивали общую картину. По словам Аллена, ключевым фактором при оценке количества выделяемых в атмосферу парниковых газов является именно площадь поверхности, занимаемой реками, а не другие их характеристики.

"Бо́льшая глобальная площадь поверхности предполагает, что реки и протоки вносят в атмосферу больше газов, например, диоксида углерода и метана, чем учитывают существующие модели углеродного цикла", — говорит учёный.

Команда добавляет, что новые данные буду использоваться не только для внесения корректировок в существующие модели климатических изменений. Они пригодятся и для улучшения моделей сезонных природных явлений, таких как паводки, а также для более точной картографии и классификации водных объектов, включая реки, озёра и каналы.

"Мы рассматриваем эту базу данных как первый шаг к гораздо большей работе", — заключает Джордж Аллен.

Научная статья по итогам этого исследования была опубликована в журнале Science.

Кстати, ранее экологи обнаружили почти полмиллиарда гектаров "потерянных" лесов, в связи с чем предыдущие заключения о круговороте углерода в природе также придётся пересмотреть.

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