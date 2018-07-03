Трава по пояс: Матвиенко не смогла пройтись по Чите даже без каблуков

В ходе рабочей поездки в Забайкальский край председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что огорчена неухоженностью Читы, передает РИА Новости.

По словам председателя Совета Федерации, у нее состоялся серьезный разговор с руководством города. "Это безобразие полное; они признали это, осознали, и сейчас губернатор вместе с руководством города будут принимать соответствующие меры", — сообщила Матвиенко.

"Дороги плохие, газоны не пострижены, бурьяны по пояс, бордюры вообще исчезают, тротуары — я уж не говорю про каблуки — по ним пройтись нельзя, и так далее. Ощущение запущенности, неухоженности. Это никуда не годится", — подчеркнула председатель СФ, добавив, что жители Читы должны обитать в комфортном, благоустроенном городе.

"Пусть на меня читинцы не обижаются, может быть, за резкость. Я знаю, что они большие патриоты города, и, на самом деле, город-то красивый. Но власти должны сделать все, чтобы привести в порядок город Чита", — заявила Матвиенко.