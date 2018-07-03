Неадекватный мужчина с собакой атаковал автомобилистов в Петрозаводске. Видео

Вечером в воскресенье, 1 июля, на одной из улиц в Петрозаводске произошел дорожный конфликт, попавший в объектив регистратора.

На записи видно, как мужчина с собакой на поводке, прогуливавшийся по проезжей части, последовательно атаковал нескольких автомобилистов.

Судя по кадрам, ему удалось добыть из салона машины предмет, напоминающий палку, которым он принялся стучать по кузову транспортного средства.

Действия дебошира вызвали ответную реакцию со стороны очевидцев, скрутивших его и передавших подъехавшим стражам порядка.

Собаку, сбежавшую от разбушевавшегося хозяина, поймал один из свидетелей.