3 июля 201810:26
Неадекватный мужчина с собакой атаковал автомобилистов в Петрозаводске. Видео
Вечером в воскресенье, 1 июля, на одной из улиц в Петрозаводске произошел дорожный конфликт, попавший в объектив регистратора.
На записи видно, как мужчина с собакой на поводке, прогуливавшийся по проезжей части, последовательно атаковал нескольких автомобилистов.
Судя по кадрам, ему удалось добыть из салона машины предмет, напоминающий палку, которым он принялся стучать по кузову транспортного средства.
Действия дебошира вызвали ответную реакцию со стороны очевидцев, скрутивших его и передавших подъехавшим стражам порядка.
Собаку, сбежавшую от разбушевавшегося хозяина, поймал один из свидетелей.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Сборная России впервые пробилась в 1/4 финала чемпионата мира
- Бельгийцы отыгрались со счета 0:2 и победили
- Неймар и Фирмино вывели Бразилию в четвертьфинал
- В четвертьфинале чемпионата мира Россия сыграет с Хорватией
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Трамп хочет встретиться с Путиным без свидетелей
- Племянницу Скрипаля выдвинули в депутаты
- Умер бывший глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко
- Киев назвал осужденных россиян, которых готов обменять
- Керимов получил паспорт и вернулся в Россию
Самое читаемое
-
Завязаны глаза, заклеены рты: семья из 11 человек найдена мертвой
- Названы продукты, провоцирующие рак
- Жена Кержакова оказалась наркоманкой, обманувшей всех
- "Выхода не было": откровения захватчика московского магазина
- Закон о добровольном сексе вступил в силу
Авто.Вести.Ru
-
Шок-цена: вся правда о стоимости ремонта новой "Тойоты"
- Виновникам "пьяных" ДТП увеличат наказание
- Ким Чен Ын приехал с инспекцией на Lada Priora
- Honda показала обновленный 8-местный кроссовер Pilot
- Ливанских регулировщиц одели в соблазнительную униформу (видео)
Экономика
-
ЕС предупреждает: США потеряют до $14 млрд
- РФ сама может профинансировать "Северный поток-2"
- Лучшие автомобили для российских дорог
- В Windows найден неудаляемый вирус
- Аргентина: не только футбольные проблемы
Недвижимость
-
Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Елена Воробей обвинила риелтора в мошенничестве
- Москвичи сдают единственное жилье, чтобы заработать на болельщиках
- Ипотека под 4%: кто попадет в программу
- Московские районы, где новостройки не продают
Вести.Медицина
-
Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Как облегчить головную боль: 5 неочевидных способов, которые работают
- Как выглядит идеальное человеческое тело (спойлер: совсем не так, как вы думаете)
- Грубость так же заразна, как простуда
Вести в 20.00
-
Президент пообещал поддержку городам Сибири
- В Москве нашли брата питерского "моста глупости"
- Мошенники вскрывают мобильный банк, подделывая сим-карту
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Назван средний размер пенсии в 2019 году
- Из-за жары в Подмосковье активизировались гадюки
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Двое рабочих погибли из-за выброса аммиака на заводе в Подмосковье
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- Microsoft Andromeda: "карманный ноутбук" со складным экраном
Вести-Москва
-
Дрифт на светофоре в Балашихе закончился аварией и пробкой
- Сергей Собянин подал документы в Мосизбирком
- Калининско-Солнцевскую ветку метро дотянут до Внукова
- В столице прошла парусная регата
- Любой возраст - танцам не помеха
- Молодинскому полю снова грозит застройка
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Астрономы стали свидетелями рождения планеты из газа и пыли
- О росте и силе человека можно судить по его грозному рёву
- Первые открытые потенциально обитаемые планеты оказались ещё больше похожи на Землю
- В Мехико раскопали огромное сооружение из человеческих черепов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков
Сегодня
Трансляции
Племянницу Скрипаля выдвинули в депутаты
1 час назад
Федор Конюхов решил покорить Марианскую впадину
6 часов назад
Банк России утроил вложения в юани
20 часов назад
В России изменился порядок определения пьяных за рулем
7 часов назад
11 стран, в которые не стоит ехать летом
22 часа назад
В вооруженных силах Украины грядет "декоммунизация"
4 часа назад
Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
22 минуты назад
Помогите спасти пальчики маленькому Теме
29.06.2018 08:22
Вести.net: "Сбербанк" и "Рамблер" готовят ресторанную революцию
51 минута назад
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
1 час назад
В Гвиане радикал напал на полицейских с топором
1 час назад
Американские эксперты оценили ядерный потенциал Китая
5 часов назад
"Реал" готов заплатить за Неймара рекордную сумму
9 часов назад
Белый дом не собирается отменять санкции за Крым
9 часов назад
Александр Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву
10 часов назад
Зеехофер и Меркель пришли к компромиссу в вопросе мигрантов
10 часов назад
Госсекретарь США встретится с лидером КНДР
11 часов назад
Германия на распутье: быть во главе или частью ЕС?
11 часов назад
Трамп пообещал ВТО ответные меры за "плохое обращение"
12 часов назад
Как болели за сборную: трио в кокошниках покорило Интернет
13 часов назад
Новый кроссовер Infiniti QX50: названы российские цены
13 часов назад
Голы Неймара и Фирмино помогли Бразилии обыграть Мексику
15 часов назад
Сборная России готовится к Хорватии без Жиркова
16 часов назад
Умер бывший глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко
17 часов назад
Состоятельные люди не такие щедрые, как бедные
18 часов назад
Ия Нинидзе носила траур три года
18 часов назад
Древний ген иммунитета поможет побороть диабет и рак
20 часов назад
Как бесплатно отдохнуть в Тунисе
21 час назад