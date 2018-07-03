Украинский народный трибунал в ДНР приговорил еще 10 человек

Украинский народный трибунал вынес приговор еще 10 лицам, связанным с властями Украины.

Судья Елена Шишкина заявила, что УНТ в общей сложности провел более 40 судебных заседаний. Она подчеркнула, что трибунал рассматривал дело "со строгим соблюдением Уголовно-процессуального кодекса Украины". Коллегия присяжных заседателей заявила, что обвиняемые не заслуживают снисхождения.

Как сообщает ТАСС, среди осужденных – глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, украинский бизнесмен и экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский, генпрокурор Украины Юрий Луценко, главный редактор сайта "Новости Донбасса" Алексей Мацука, бывший и. о. гепрокурора Олег Махницкий, бывший и. о. генпрокурора Юрий Севрук, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута, бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, бывший генпрокурор Виталий Ярема, внефракционный депутат Верховной рады и бывший лидер "Правого сектора" (запрещен в России) Дмитрий Ярош.

Все они получили разные сроки заключения. Так, Коломойский был приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Остальные получили от трех до 12 лет тюрьмы.

Ранее трибунал приговорил к пожизненному заключению восемь первых лиц Украины. По мнению судей, пожизненный срок заслужили президент Петр Порошенко, министр обороны Степан Полторак, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков и другие. Все они были признаны виновными в организации геноцида, нарушении законов и обычаев войны, пособничестве в совершении терактов, совершении убийств и других преступлениях. Приговор им был зачитан 22 июня на центральной площади Луганска.