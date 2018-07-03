Ковальчук: странно, что Знарка убрали из сборной после победы на Олимпиаде

Российский хоккеист Илья Ковальчук, подписавший недавно контракт с "Лос-Анджелес Кингз", рассказал о своих взаимоотношениях с экс-тренером сборной России Олегом Знарком. Известный форвард удивлен тем, что специалиста убрали из национальной команды после победы на Олимпийских играх в Пхенчхане.

"Я считаю, что это не совсем понятно, когда человека, выигравшего Олимпиаду, убирают из сборной. Но опять же, это решать тем людям, которые принимают такие решения. Однако я свое мнение высказал. Мне со Знарком было очень комфортно работать", — приводит слова Ковальчука Чемпионат.com.

Также хоккеист опроверг информацию о его конфликте со Знарком. "Много писали, ходили разные слухи, разговоры, что у нас какие-то конфликты. Ничего подобного не было. У нас отличные отношения как вне льда, так и во время тренировок. Я благодарен Знарку за все, что было", — заявил Ковальчук.

Напомним, что после Олимпийских игр российскую сборную возглавил Илья Воробьев, который повез национальную команду на чемпионат мира.