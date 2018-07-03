Украинцы возбудились из-за выступления Земфиры с российским триколором

На концерте в Минске российская певица Земфира вынесла флаг России в честь победы нашей национальной сборной по футболу над командой Испании в 1/8 чемпионата мира.

Россияне и многие другие зрители встретили выход Земфиры овациями, а вот некоторые украинские зрители были недовольны, отметив, что незачем было поздравлять с российской победой на концерте в Белоруссии.

Не исключено, что они припомнили певице инцидент в Литве два года назад, когда Земфира нецензурно потребовала убрать украинский флаг из зала, напоминает "Россия 24".

"Ты не в России, ты — в Беларуси. Зачем ты нас поздравляешь?", — цитирует телеканал РЕН слова украинцев, которые были недовольны тем, что она "вплела" поздравления сборной России по футболу в свои песни.