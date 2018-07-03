"Ювентус" предложил Роналду 30 миллионов евро за сезон

Туринский "Ювентус", недавно включившийся в борьбу за главную звезду сборной Португалии и мадридского "Реала" Кришитиану Роналду, готов предложить форварду четырехлетний контракт с зарплатой 30 миллионов евро за год.

По информации "Спорт-экспресса", руководство туринского клуба уже начало переговоры с представителями "сливочных" по поводу возможного переезда португальца из Испании в Италию.

Ранее сообщалось, что "Реал" даже снизил сумму отступных до 120 миллионов евро, поскольку сам футболист уже не раз заявлял, что хочет покинуть мадридский клуб.