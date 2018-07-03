ЦБ отзвал лицензию у петербургского банка "Советский"

Цетробанк России решил отозвать лицензию у петербургского банка "Советский". Решение принято в связи со снижением размера собственных средств банка ниже минимального значения уставного капитала, говорится в приказе, размещенном на сайте регулятора.

Банк входит в топ-200 российских банков по размеру активов. В октябре 2015 года из-за выявления признаков неустойчивого финансового положения банка, создающих угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, в кредитной организации была введена временная администрация. Осенью 2016 года было объявлено, что санатором выбран Татфондбанк. Однако после того, как в феврале 2017 года Татфондбанк сам лишился лицензии, ЦБ возложил задачи временной администрации по управлению банком "Советский" на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В феврале 2018 года Центробанк утвердил план санации банка "Советский" через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).