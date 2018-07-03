Гибкий робот-дракон пролетит сквозь любую щель

Команда исследователей из Токийского университета разработала летающего робота, имеющего форму змеи. Он изгибается, чтобы избежать столкновений с препятствиями. Инженеры представили свою разработку на Международной конференции по робототехнике и автоматизации (International Conference on Robotics and Automation).

Дрон получил красноречивое название DRAGON ("Дракон"). Напомним, что дракона в азиатской традиции изображают с длинным и гибким змеевидным телом.

Секрет устройства — в смелом конструкторском решении. DRAGON представляет собой "поезд" из отдельных модулей, сцепленных друг с другом. Действующая на данный момент модель имеет четыре таких "вагона". Но, в принципе, ничто не мешает изменить их число.

В стандартной конфигурации дрон имеет форму квадрата, причём каждый модуль образует его сторону. Однако он умеет вытягиваться в прямую линию и изгибать её в зигзаг. Благодаря этому DRAGON может огибать многочисленные препятствия и проходить через узкие щели и туннели.

Как сообщает Techxplore.com, каждый модуль имеет собственный аккумулятор и два винта. Авторы также планируют добавить в этот набор манипуляторы. Тогда робот сможет захватывать небольшие объекты. Перевозку более внушительных грузов планируется реализовать экзотическим способом: робот обернётся вокруг них, как удав вокруг жертвы.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о гексакоптере, способном летать в любом направлении. Также мы рассказывали о дроне-"мухе" и "альбатросе". Не обошли мы вниманием и роботов, изгибающих своё "тело", рассказав о гибком помощнике спасателей.