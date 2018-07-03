За иностранцев-нарушителей будут штрафовать пригласивших их россиян

Россиян, которые приглашают иностранцев, обязали следить за соблюдением гостем заявленных им целей визита и сроков его отъезда домой.

Сегодня Госдума приняла третьем, окончательном, чтении закон о введении административного штрафа за "непринятие приглашающей стороной мер по соблюдению приглашенным иностранным гражданином или лицом без гражданства заявленной цели въезда и сроков нахождения". Должностные лица будут наказываться штрафом от 45 тысяч до 50 тысяч рублей, юридические лица — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Сейчас штраф в таких случаях установлен только для физических лиц – от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, уточняет "Интерфакс".

Одновременно Госдума приняла поправки, которые фиксирует в законе "О правовом положении иностранных граждан" обязанность приглашающей стороны следить за тем, чтобы их гости не нарушали цели прибытия и вовремя уезжали домой. Поправки касаются только тех иностранцев, которые приезжают по визе, и не касаются тех, кто приезжает из стран, с которыми у России установлен безвизовый режим.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в прошлом году МВД пресекло более 136 тысяч подобных правонарушений.