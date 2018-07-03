Сотрудники АЗС под Киевом оперативно справились с возгоранием топлива. Видео

В сети размещены кадры инцидента, произошедшего 12 июня текущего года на заправочной станции в городе Василькове Киевской области.

На записи видно, как из-под капота автомобиля Audi, стоявшего около колонки, вырывается пламя, после чего из машины выскакивают водитель и пассажир и начинается пожар.

Сотрудники АЗС оперативно приступили к борьбе с возгоранием и задействовали первый из огнетушителей буквально через несколько секунд после того, как начала развиваться чрезвычайная ситуация.

В итоге мужчинам удалось благополучно справиться с огнем и в результате инцидента пострадало только вспыхнувшее транспортное средство.