В Вологде ливень затопил несколько улиц

В Вологде после обильных осадков затоплено несколько улиц. Накануне по городу прошёл сильнейший ливень. Он сопровождался громом и молнией. Ливнёвка не справилась с непогодой. Под водой оказались тротуары в центре города, а также на улицах Карла Маркса, Конева, Козлёнская и Щетинина.

МЧС объявило штормовое предупреждение. На территории области оно будет действовать и сегодня до 18:00. В городах и районах ожидаются грозы, сильные дожди, местами с градом и сильным ветром. Порывы могут достигать 17 метров в секунду.