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3 июля 201813:42 Эдуард Пунегов

Древний лес вокруг Вышгорода уничтожают ради песчаного карьера

В Дмитровском районе Московской области — в долине Яхромы — вырубают уникальный реликтовый лес. Экскаваторы работают круглые сутки, уничтожая вековые деревья. А в непосредственной близости находятся еще и памятники археологии. Что будет на месте леса, и насколько это законно?

- Была тропинка через лес. Люди гуляли, ходили за грибами, с детьми играли. Сейчас вы видите, во что эта тропинка превратилась.

Тяжелая техника появилась в окрестностях древнего городища Вышгород в апреле и начала безжалостно уничтожать реликтовый лес. Подрядчики разрабатывают площадку под песчаный карьер.

- Здесь идет зачистка горного отвода

- Подо что?

- Под карьер.

Работы ведутся круглые сутки без выходных. Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно посмотреть на карьер с высоты птичьего полета. Он разрастается с невероятной скоростью. Техника уничтожает все на своем пути и все ближе и ближе подбирается к уникальному памятнику.

В 300 метрах от этого места раньше находилось древнее поселение Вышгород-на-Яхроме, памятник федерального значения. Подрядчик об этом прекрасно знает.

- Документы можете показать, почему здесь вырубка ведется?

- А вы думаете, мы просто так что ли сюда приехали?

- А вы в курсе, что здесь рядом находится памятник археологический?

- Да.

В окрестностях городища, под землей, археологи раньше тоже рассчитывали изучать культурный слой. Теперь это невозможно. Все перекопано.

"Это место, которое может пролить свет на многие исторические вопросы. Изделия из железа, очень много керамики, фрагменты металлических украшений", — говорит историк Роман Сунгуров.

Кроме того, наносится огромный ущерб экологии.

"Вырублены столетние деревья. У нас около реки Яхрома гнездится серый журавль, растут краснокнижные растения", — жалуется Ольга Сергеева.

Через полчаса после нашего появления на карьер приехал дорогой внедорожник. Водитель представился местным жителем. Заявил, что его дом якобы находится всего в 100 метрах от карьера, и тяжелая техника ему не мешает.

- Здесь будет озеро, зона отдыха, отдадут это под водный фонд. Нас такая перспектива устроит.

Этот же местный житель утверждает, что подрядчик пообещал провести рекультивацию карьера. Правда, только на словах.

"Данный недропользователь нарушил условия проекта освоения лесов и срубил больше гектара рядом с тем местом, где он должен был рубить. Ущерб был зафиксирован. Комитет лесного хозяйства все необходимые документы передал в органы внутренних дел для возбуждения уголовного дела", — сообщил Иван Советников, председатель комитета лесного хозяйства Московской области.

Активисты также написали коллективное обращение в прокуратуру.

Текст: "Вести-Москва"

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